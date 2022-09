Pro League : Genk partage face à Saint-Trond, Seraing s’offre Malines, Eupen s'incline face à Courtrai

Seraing avait fort à faire avec un déplacement à Malines. Pourtant, ce sont les Métallos qui ont ouvert le score via Bernier à la 22e. Un avantage qui ne va pas durer très longtemps puisque les visités vont tout d'abord revenir au score via Peyre à la 27e, avant que Walsh ne donne un but d'avance aux Malinois à la mi-temps.

Mais Seraing est obstiné et va jouer le tout pour le tout. Dietsch va tout d'abord faire 2-2, avant qu'à la 81e minute, un joli mouvement de Mouandilmadji qui va enrouler sa frappe et délivré son équipe.

Avec cette victoire, Seraing engrange trois points précieux au classement général. Cette victoire, la 2e de la saison pour les Métallos, permet au club liégeois de quitter la dernière place du classement. C'est désormais le Cercle de Bruges, battu vendredi par le Club dans le derby de la Venise du Nord, qui est lanterne rouge.