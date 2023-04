Pro League : Genk domine Bruges et lance parfaitement ses play-offs, le Club déjà dos au mur

Les Champions Play-offs débutaient ce dimanche par Genk – Bruges. Et ce sont les Limbourgeois qui ont parfaitement lancé leur course au titre en s’imposant 3-1 face aux Brugeois. Pourtant, c’est le Club qui avait ouvert la marque par Vanaken à la 9e. Mais Genk a renversé le match avec des buts de Munoz, McKenzie et Paintsil.

Le Club Bruges sait qu’il doit faire un résultat à Genk s’il ne veut pas déjà se retrouver largué dans la course au titre et domine le début de match.

Skov Olsen est à la réception d’un centre de Meijer et remet le ballon en retrait à Vanaken qui frappe en un temps à ras de sol au deuxième poteau pour ouvrir la marque (9e).

Genk réagit et égalise par Munoz de la tête sur un beau centre de la gauche d’Arteaga (18e). La suite de la première mi-temps est plus hachée et la nervosité monte en même temps que le nombre de fautes.

Sur corner, Genk prend l’avantage juste après la pause. McKenzie reprend le centre de Tresor de la tête et trompe Mignolet (56e)

Genk continue à mettre la pression sur les Brugeois et se crée de belles opportunités. Tresor centre du gauche et Paintsil reprend en un temps d’un beau plat du pied croisé qui termine au fond des filets (76e). Mais le but est annulé pour hors-jeu.

A la 83e, le break est vraiment fait par Genk. Paintsil est lancé dans le dos de la défense brugeoise et trompe Mignolet d’une frappe croisée.

Le Club tente de se relever et prend le contrôle du jeu mais ne parvient pas à tromper Vandevoordt.

Genk s’impose 3-1 et conserve la tête des Champions Play-offs avec 41 points. Bruges semble déjà devoir renoncer à ses maigres espoirs de titre et pointe déjà à 11 unités de leur adversaire du soir.