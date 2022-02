Pro League : Gand – Seraing annulé, la tempête a arraché une partie du toit de la Ghelamco Arena

Gand – Seraing est reporté à cause de la tempête Eunice. Le toit du stade de la Ghelamco Arena a été touché.

Alors que devait débuter la 28e journée de Pro League avec le match Gand – Seraing, il n’en sera rien. En cause, la tempête Eunice qui a arraché une partie du toit de la Ghelamco Arena. "Compte tenu des mauvaises conditions météorologiques et afin de garantir la sécurité des joueurs, collaborateurs et spectateurs, le match La Gantoise - RFC Seraing de ce soir est reporté", a écrit la Pro League.

Des photos circulent sur les réseaux sociaux et montrent qu’une partie du toit s’est effondrée sur certaines voitures. Il reste maintenant à déterminer quand ce match pourra être rejoué, car le calendrier est assez serré d’ici la fin de la saison régulière.

La tempête Eunice provoque pas mal de soucis dans toute l’Europe.