Pro League : Gand s’offre Malines qui peut presque dire adieu à l’Europe

3e journée des Europe Play-Offs, Gand recevait Malines. Un match important pour les Malinois qui doivent prendre des points s’ils veulent lutter pour la place européenne. Malheureusement pour les Sang et Or, Gand va s’imposer sur le plus petit score en fin de match. Avec cette défaite, c’est le ticket européen qui est presque fini pour Malines.

En première période, les deux équipes y vont prudemment. Si Malines pense avoir fait le plus dur au quart d’heure avec l’ouverture du score, le VAR refuse le but pour une faute de Souza sur l’action d’avant. Malines pousse, mais Gand rentre petit à petit dans son match. Le score à la mi-temps et toutefois de 0-0.

Gand décide de pousser un peu dans la deuxième mi-temps. Malines subit, mais Malines tient bon. Et c’est Malines qui va s’octroyer la plus belle possibilité à la 58e, mais Hairemans se loupe.

Finalement, Gand va ouvrir la marque à la 82e. Sur un corner de Kums, Okumu reprend de la tête et fait 1-0. Le score ne va plus changer. Malines termine même à dix après l'exclusion de Thibault Peyre.

Gand s’impose et possède quatre points d’avance sur Genk. Malines est à huit points et peut déjà dire adieu au ticket européen.