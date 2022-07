Pro League : Gand et Saint-Trond se quittent sur un partage

Pour la dernière rencontre de ce samedi en Pro League, Gand recevait Saint-Trond. Après avoir pris chacune un point lors de la première journée, la victoire était importante pour bien lancer la saison. Et à ce petit jeu-là, c’est Gand pensait avoir fait le plus fort. Mais Saint-Trond a arraché le partage en fin de rencontre.

Arrivé de Malines lors de ce mercato pour quatre millions d’euros, Hugo Cuypers a déjà marqué des points pour Gand. C’est lui qui a marqué le premier but de la soirée lors de la rencontre la Gantoise face à Saint-Trond pour la 2e journée de Pro League. Auteur de 13 buts et 10 assists en 36 matches la saison passée, l’attaquant débute bien sa saison sous ses nouvelles couleurs.

Et alors que Gand pensait avoir fait le plus dur, Saint-Trond va égaliser via Hayashi à la 82e. Ce partage n’arrange pas les deux équipes qui avaient déjà pris un seul point lors de la première journée de championnat. Il faudra donc engranger. Et ça commence dès samedi prochain avec un déplacement à Courtrai pour les Canaris. Gand, lui recevra Westerlo pour la 3e journée de Pro League.