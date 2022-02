Pro League : feu vert pour le retour des supporters visiteurs le week-end prochain

Les supporters visiteurs seront à nouveau bienvenus dans les stades de Pro League à partir du week-end prochain (18-19-20 février), a fait savoir la Pro League via son site internet ce lundi.

"L’interdiction de boire et de manger est également levée", apprend-on encore. La capacité d’accueil des stades sera également adaptée à la situation sanitaire et au baromètre Covid qui s’apprête à passer en code orange. Ainsi, "80% des places assises et debout de nos stades pourront à nouveau être occupées", écrit la Pro League.