Pro League : Eupen crée la surprise et se paie le scalp du FC Bruges

Deuxième journée de Pro League et déjà une première défaite pour le champion en titre ! Le Club Bruges s’est incliné sur la pelouse de la surprenante équipe d’Eupen ce dimanche après-midi (2-1). Les Pandas ont pris l’avantage grâce à un but du jeune belge Gary Magnée après... 45 secondes. Malgré ce but très rapide, les Blauw & Zwart n’ont pas paniqué et sont revenus au score via l’ancien joueur du Barça Ferran Jutglà six petites minutes plus tard. Smail Prevljak a ensuite inscrit le but de la victoire (2-1, 19'). Réduit à dix (68') après l’exclusion du premier buteur de la rencontre, Eupen a fait le gros dos et est parvenu à arracher un magnifique succès devant ses supporters.

À Eupen, Bernd Stock a reconduit le même onze de départ que lors de la défaite à Charleroi (3-1). À Bruges, Carl Hoefkens a remanié les cartes : en défense, Jack Hendry a pris la place de Brandon Mechele et au milieu, Casper Nielsen a fêté sa première titularisation au détriment de Ruud Vormer, Eder Balanta a supplanté Noah Mbamba et Eduard Sobol a été préféré à Bjorn Meijer.

On ne jouait que depuis 45 secondes quand les supporters des Pandas ont déclenché tout un tintamarre : sur un service de la gauche de Regan Charles-Cook, Magnée a profité de l'inattention de Stanley Nsoki pour battre de la tête un Simon Mignolet perplexe (1-0). Surpris, les Blauw & Zwart ont lancé une course poursuite vite menée à bien. Sur un corner d'Andreas Skov Olsen, Hendry a devancé le gardien eupenois Abdul Nurudeen et a dévié le ballon de la tête au second poteau vers Jutgla, qui a inscrit son premier but brugeois d'une tête plongeante (7e, 1-1).

Avec Boris Lambert, Jérôme Déom et Isaac Nuhu, Eupen a lancé plusieurs contres rapides et sur une nouvelle sortie de Déom, le ballon est parvenu à Prevljak, qui a redonné l'avance aux Pandas d'une frappe en première intention (19e, 2-1). Les Germanophones n'étaient pas rassasiés mais Mignolet ne s'est pas laissé surprendre par une tentative de Nuhu, qui a surgi dans les seize mètres au départ de la ligne de fond (23e).

La seconde période aurait également pu commencer par un pétard si Charles-Cook, isolé au second poteau, n'avait pas complètement dévissé sa frappe (46e). Alors que le Club éprouvait du mal à s'approcher de Nurudeen, Prevljak a manqué une nouvelle possibilité (61e). Cette erreur de l'attaquant bosnien allait être encore plus regrettable quand Magnée a pris sa deuxième carte jaune (68e). Pour tenter de limiter les dégâts Storck a sorti un attaquant, Nuhu, pour un défenseur, Jason Davidson (70e). Cette stratégie a permis à Eupen de garder Bruges bien loin de son but et conserver une victoire méritée.