Pro League : en un an, près de trois clubs sur quatre ont changé d’entraîneur !

Avec l’annonce du départ de Vincent Kompany à Anderlecht ou de la nomination de Carl Hoefkens au Club de Bruges, la valse des entraîneurs a déjà débuté. Cet été, on va assister à un véritable carrousel sur les bancs de Pro League.

Le constat est assez interpellant. A l’aube de la saison 2022-2023, 13 des 18 clubs de division 1A auront un entraîneur différent par rapport au début de la saison 2021-2022. Cela représente un peu plus de 72% ! Des clubs comme le Cercle de Bruges, Ostende, Saint-Trond ou encore Courtrai ont changé de coach au cours du championnat qui vient de se terminer et devraient débuter le prochain exercice avec la même personne sur le banc. Charleroi (Edward Still), Gand (qui vient de prolonger Hein Vanhaezebrouck jusqu’en 2024), Oud-Heverlee Louvain (Marc Brys), l’Union Saint Gilloise (à condition que Felice Mazzu reste en place) et le promu Westerlo (Jonas De Roeck) sont les seuls à opter pour la continuité.