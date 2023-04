Pro League : Edward Still et Eupen se quittent d’un commun accord

La lourde défaite d’Eupen à Bruges (7-0) aura donc eu raison de la collaboration entre Edward Still et le club germanophone. Malgré le maintien, les deux parties ont décidé de se séparer d’un commun accord.

Arrivé fin du mois de novembre avec l’objectif de maintenir les siens, le tacticien a réussi sa mission faute d’y mettre la manière. Avec 75 buts encaissés, la défense des Pandas a paru bien perméable cette saison. Après une première expérience d’entraîneur principal à Charleroi, le frère de Will sera donc resté moins d’un an sur le banc eupenois.

Dans un communiqué, son désormais ancien club a tenu à remercier Edward Still "pour son travail compétent et la collaboration positive avec le staff des entraîneurs, les joueurs, la direction et tous les collaborateurs du club." Les Germanophones sont donc à la rechercher d’un nouveau coach pour la saison prochaine.