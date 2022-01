Pro League : Dramatiquement apathique, l’Antwerp trébuche à domicile contre Saint-Trond

Sur du velours grâce à la 4e action décisive de Balikwisha sur les 4 derniers matches, les Anversois se sont ensuite contentés de gérer, s’exposant ainsi aux rares fulgurances canaries. Et ce qui devait arriver arriva. Profitant de l’apathie défensive anversoise, Hara surgit à la 54e minute pour fructifier un ballon qui traîne dans la surface et planter son 5e but de la saison.

Les compteurs remis à zéro, locaux comme visiteurs ont tenté de remettre le nez à la fenêtre à plusieurs reprises, sans succès. Toujours 2e, l’Antwerp laisse filer 2 points précieux et s’expose au retour de Bruges et d’Anderlecht. Devant, c’est l’Union, largement 1er, qui a chaque jour un petit peu plus le sourire.