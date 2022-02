Pro League : Dos au mur, Charleroi revient du diable vauvert pour renverser le Beerschot

Renversant ! Mené au score, dos au mur et orphelin de deux joueurs sortis sur blessure en 1e mi-temps, Charleroi a trouvé les ressources mentales nécessaires pour redresser une situation très mal embarquée et venir à bout du Beerschot (2-3).

Mais qu’est ce que cela aura été dur ! Quand les Carolos se sont d’ailleurs retrouvés menés 2-1 à la 50e suite à deux buts de Sebaoui et de Dom (pour répondre au goal d'ouverture de Bayo), les supporters devaient être peu nombreux à encore y croire tant l’impression visuelle laissait à désirer.

Mais sur une action à priori anodine et un centre vicieux de Kayembe, Radic a trompé son propre gardien pour relancer le match et raviver la flamme zébrée. Boostés par ce but de l’espoir, les hommes de Still ont ensuite planté le but du K.O six petites minutes plus tard grâce à un but de Zorgane, parfaitement mis sur orbite par Knezevic dans la surface.

Seule(s) ombre(s) au tableau d'une soirée finalement victorieuse pour Charleroi, les sorties prématurées sur blessure de Loïc Bessile et d'Hervé Koffi, deux pions précieux dans le dispositif zébré.

Au classement, Charleroi met fin à sa série de deux défaites consécutives et fait une bonne opération provisoire. Les Zèbres restent en effet dans le bon wagon des PO1 et ne pointent virtuellement qu'à 5 unités d'Anderlecht, 4e. Du côté du Beerschot, qui n'a pas démérité loin de là, c'est sans doute le coup de massue de trop. Alors qu'ils avaient l'occasion de revenir à quatre petits points de Seraing, ils laissent filer 3 unités en or. Semaine après semaine, le spectre de la D1B devient de plus en plus réel...