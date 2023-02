Pro League : deuxième défaite de rang pour l’Union battue à Westerlo (4-2)

Mauvaise opération du week-end pour les Unionistes, battus à Westerlo. Timorés en début de rencontre, les Bruxellois se sont réveillés trop tard avant de finalement déjouer en Campine.

Une semaine après leur défaite face au Standard, les Unionistes espéraient bien relancer la machine afin d’éviter que Genk, vainqueur ce dimanche ne s’envole en tête. En déplacement à Westerlo, la tâche des visiteurs ne s’annonçait pas aisée pour autant. Décomplexés, les locaux ont réalisé l’entame de match parfaite pour mener 2-0 après seulement vingt minutes et des buts de Van den Keybus (16e) et Chadli (20e). L’Union Saint-Gilloise, peu inspirée dans le jeu, s’en est remise à sa force de caractère pour ensuite recoller via un doublé de Boniface (40e et 67e).

Mais alors qu’ils semblaient capables de prendre le dessus, les joueurs de Karel Geraerts ont concédé un penalty pourtant évitable. De Cuyper ne se faisait pas prier et trompait Moris d’une panenka pleine d’audace (73e). Sur une perte de balle de Teuma, Westerlo s’en va même alourdir le score via Dorgeles (89e).

Avec ce revers, l’Union Saint-Gilloise reste bloquée à 56 points, soit dix de moins que Genk vainqueur d’Ostende plus tôt ce samedi. De son côté, Westerlo remonte à la 6e place en attendant le résultat du Standard dans le Clasico face à Anderlecht demain.