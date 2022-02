Pro League – Damien Marcq avant ses retrouvailles avec Charleroi : "C’est toujours particulier puisque c’est là-bas que j’ai découvert le championnat belge"

Charleroi accueille l’Union Saint-Gilloise ce samedi. Une rencontre particulière pour quelques pensionnaires du Parc Duden qui ont porté le maillot zébré il y a quelques années. C’est par exemple le cas de Damien Marcq, passé par le Sporting entre 2013 et 2017. Le milieu de terrain s’attend à un accueil corsé de la part des Carolos comme il l’a expliqué au micro d’Eby Brouzakis : "On est dans une situation où on est premier du championnat avec quelques unités d’avance donc forcément les adversaires du week-end nous ont plus observé, essayent de trouver des alternatives pour essayer de nous contrer. Et c’est tout à fait normal. Après, contre Saint-Trond, c’était vraiment un non-match où on n’a pas été performant dans tous les domaines et c’est ce qui a fait la différence. Saint-Trond est venu avec des idées, il les a appliqués et ça nous a mis en difficulté, tout simplement. Ce sera à nous de trouver les solutions si un tel match venait à se reproduire".

Cette défaite face à Saint-Trond, le Français l’a encore en travers de la gorge et regrette la prestation des jaunes et bleus ce soir-là : "On sortait d’un mois de janvier de très haut niveau. Il y a peut-être ça aussi, où on a été sur un régime très intéressant. Et le fait de jouer une équipe qui n’était pas du tout dans les mêmes caractéristiques du mois de janvier, je ne vais pas dire que ça nous a perturbés mais on n’était peut-être pas prêt à jouer ce genre de match. C’est de note faute. On n’a peut-être pas assez préparé ce genre de rencontre où on a plus souvent la balle, peut-être un peu moins d’espace pour nos attaquants qui vont assez vite. Mais comme toute équipe qui fait une belle saison, on s’est dit que ça allait craquer à un moment mais on a envie de montrer le contraire, de prouver le contraire et qu’on est capable d’aller au bout".

Retrouver le Sporting, c’est toujours un moment particulier pour Damien Marcq, qui n’a pas oublié ses années zébrées : "Pour moi, ça va faire plusieurs fois que je retourne là-bas avec une équipe différente. J’y suis déjà allé avec Gand, avec Zulte Waregem donc ça fera une troisième fois avec un nouveau club mais c’est toujours particulier puisque c’est là-bas que j’ai découvert le championnat belge, où j’ai passé quatre années plus que correctes où on a fait de bonnes saisons, on a fait des play-off 1. Ça a été un tout un parcours évolutif pour Charleroi et maintenant Charleroi est dans une dynamique où ils essaient de truster les premières places. Pour nous, ça reste un match de foot. Il faut vraiment se mettre ça en tête. C’est un peu spécial de retourner au Mambourg mais on est avec l’Union et on est premier du championnat. On a envie de montrer que ce qui s’est passé le week-end dernier était juste un accident et on va tout faire pour essayer de gagner".

Le Français trouve tout de même des points communs entre les deux clubs : "Ce sont deux clubs assez populaires avec beaucoup d’ambiance, deux kops qui chantent du début à la fin. Ce sont des circonstances un peu similaires quand on joue dans les deux clubs et c’est vrai que c’est très agréable de se retrouver sur le terrain et d’entendre chanter du début à la fin. On a envie de se surpasser pour le public et je sais que ça va être le cas pour les joueurs de Charleroi ce week-end. Il faudra répondre présent et faire un gros match".

L’Union a souvent pu compter sur le soutien de ses supporters pour accrocher de bons résultats et le retour des spectateurs visiteurs pourrait bien aider les Unionistes ce samedi : "Je ne vais pas dire qu’on a besoin de ça parce que quand ils n’étaient pas là, on a fait de grosses performances aussi mais c’est toujours spécial. Ça peut sublimer une équipe. Ça peut pousser une équipe à donner cinq ou dix pourcents en plus, ce qui fera la différence. Dans ce sprint de fin de saison pour rester en haut du championnat, ce sera un appui de taille. Donc j’espère qu’il y aura une belle ambiance. Je sais que ce sera le cas pour Charleroi, mais nos supporters aussi. On sera prêt à mener une grande bataille pour essayer d’avoir cette victoire".

Damien Marcq ne s’attend d’ailleurs pas à un accueil chaleureux de la part des Zèbres mais bien à un match acharné : "Ils sont encore en course pour les play-off 1 aussi. Ils ont peut-être besoin d’une victoire aussi pour essayer de rester au crochet d’Anderlecht par exemple. Ça va être un match âpre, disputé. J’espère que ce sera en tout cas un beau match, qu’il y aura du spectacle, du jeu et que l’Union l’emportera".

D’autant plus que les Zèbres auront des envies de revanche après le 4-0 encaissé lors du match aller.