Pro League : Courtrai manque de réalisme et partage l’enjeu face à Eupen

Samedi après-midi, Courtrai a partagé l’enjeu avec Eupen, 1-1, dans le cadre de la 23e journée du championnat de Belgique. Les buts ont été inscrits par Ngoy pour Eupen (23e) et Messaoudi pour Courtrai (52e). Au classement, Courtrai grimpe provisoirement à la 8e place, tandis qu’Eupen est 11e.

Après un début de match dominé par Courtrai, c’est contre le cours du jeu qu’Eupen a ouvert le score. Coincé entre quatre défenseurs, Julien Ngoy s’est libéré de leur pression avec une feinte de corps géniale pour se retrouver seul face au but et tromper Ilic d’une frappe croisée du gauche au ras du sol (0-1, 23e).

La première mi-temps, qui avait débuté doucement, n’a pas connu plus d’action après le but, et les deux équipes sont rentrées aux vestiaires séparées d’un but.

Juste après la reprise, Prevljak a manqué une occasion en or de doubler l’avance d’Eupen. Trouvé par une passe en cloche derrière la défense, il a semblé aussi surpris que ses adversaires de recevoir le ballon et a manqué le cadre à bout portant après avoir hésité (47e).

Courtrai ne s’est pas fait prier pour égaliser, quelques minutes plus tard via Messaoudi, bien aidé par le gardien eupenois Himmelman (1-1, 52e).

Prevljak (56e), Mbayo (64e), Messaoudi (69e), Marlos (74e) et Kadri (88e) ont encore tenté de débloquer le marquoir en deuxième période mais les deux équipes se sont finalement quittées dos à dos.

Au classement Courtrai manque une occasion de s’installer plus confortablement dans les places qualificatives pour les play-offs 2. Le club est désormais 8e, avec 33 points, à égalité avec Genk. Eupen est 11e avec 26 points mais compte deux matchs de plus que Louvain, 12e, qui a autant de points.