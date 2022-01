Pro League : Coup d'arrêt pour Anderlecht, réduit à 10, battu par le Cercle Bruges

Le Cercle Bruges a piégé des Anderlechtois réduits à 10 suite à l’exclusion de Wesley Hoedt après 25 minutes. Matondo et Kanouté ont inscrit les deux buts brugeois. Face à l’équipe la plus en forme de Pro League, les Mauves ont été dominés et ratent l’opportunité de grimper à la deuxième place.