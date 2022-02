Pro League, CIES : Eupen, Standard, Charleroi et le Beerchot, les équipes qui font le plus tourner leur noyau cette saison

Le CIES a sorti un rapport intéressant sur le nombre de joueurs alignés en championnat pendant les 365 derniers jours et sur la saison actuelle. Point de surprise, le Standard est l’une des équipes qui fait le plus tourner son noyau cette saison avec Eupen. Suivent Charleroi et le Beerschot.

Avec 34 joueurs déjà utilisés depuis le début, le Standard et Eupen sont les deux équipes qui ont consommé le plus de joueurs sur la saison en cours. Suis avec 33, Charleroi et le Beerschot. Classés respectivement 14e, 15e, 7e et 18e, hormis Charleroi qui est dans le top 8, toutes les autres équipes font partie du bas du classement en Pro League.

A l’inverse, avec 24 joueurs, le Cercle Bruges, Anderlecht et l’Union Saint-Gilloise sont les équipes qui consomment le moins de joueurs. Et quand on voit le classement de ces trois équipes, 9e, 4e et 1er, on peut constater que ce sont les équipes en difficultés qui font le plus tourner car ne sont satisfaites de leur 11.