Pro League : Charleroi, rapidement mené 2-0, arrache un point à Malines

Suite, ce samedi, de la 31e journée de Pro League, le championnat de Belgique de football. Le FC Malines accueillait le Sporting de Charleroi, deux formations en lutte pour rester au sein des play-offs 2. Les Malinois ont mené 2-0, après 13 minutes seulement, mais les Carolos sont parvenus à ramener une unité de leur déplacement (2-2).

La rencontre démarrait sous les meilleurs auspices pour l'équipe locale. Parti en contre, Storm débordait sur le flanc gauche avant d'envoyer le ballon dans le rectangle. Dévié, le centre atterrissait dans les pieds de Hairemans dont la reprise à ras-de-sol finissait au fond des filets, malgré l'intervention de Koffi (5e, 1-0), de retour. Bis repetita sur le flanc gauche quelques minutes plus tard avec un nouveau centre de Bijker vers le petit rectangle. Plus prompt que tout le monde, Cuypers surgissait pour couper la trajectoire du ballon (13e, 2-0).

À trois minutes de la pause, les hommes d'Edward Still se créaient leur première occasion. Zorgane, sur le flanc gauche carolo, centrait en direction de Heymans dont la reprise de la tête était bien sortie par un Coucke attentif (42e).

Dès l'entame du second acte, Charleroi montrait un tout autre visage et revenait rapidement dans la partie. Sur un corner joué en plusieurs temps, Zorgane centrait et Andreou reprenait de la tête. Le Chypriote profitait d'une sortie un peu hasardeuse de Coucke pour faire trembler les filets (49e, 1-2).

À la 71e minute, les Zèbres obtenaient un penalty pour une faute de main de Swers. Bayo se plaçait derrière le ballon et échouait sur Coucke. Cependant, l'attaquant recevait une deuxième chance en raison d'un mauvais placement du portier malinois. L'Ivoirien ne se faisait pas prier et rétablissait l'égalité en prenant le gardien à contre-pied (73e, 2-2).

Les Sang et Or enregistrent un troisième partage consécutif et restent temporairement à la sixième place avec 48 unités, à égalité avec leur adversaire du jour, septième.