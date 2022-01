Pro League : Charleroi et Gand se neutralisent, deux penalties manquent à l'appel

Après ses deux défaites 0-3 et 3-0 contre OHL et l’Antwerp, le Sporting de Charleroi avait à cœur de redorer son image ce samedi soir à l’occasion de la réception de La Gantoise. Si les Carolos ont paru plus fringants par rapport à leurs dernières sorties, ils ne sont pas parvenus à renouer avec la victoire face aux Buffalo’s, avec qui ils ont partagé l’enjeu 0-0.

Les Zèbres se sont montrés les plus entreprenants dans cette rencontre avare en occasions. L’équipe d’Edward Stlll – qui titularisait Ozornwafor et Nkuba – s’est souvent présentée de manière menaçante devant le rectangle de Bolat mais l’a rarement sollicité.

Les deux plus belles opportunités des 45 premières minutes sont à mettre à l’actif du Gantois Gianni Bruno, stoppé par une sortie basse de Kamara (34e) ; et du Carolo Ilaimaharitra, dont la frappe déviée a failli surprendre Bolat (42e).

Très engagée sur le plan physique, la deuxième période a surtout tourné autour de penalties réclamés. D’abord par Charleroi pour une faute de De Sart sur Zaroury (47e). Ensuite par Gand pour un tacle de Petkevicius sur Nurio (79e).

Dans les deux cas, l’arbitre aurait dû donner penalty...mais s’est pour le moins montré cohérent dans son interprétation.

Au rayon occasions, la percée non exploitée de Bruno pour Gand (60e) et la frappe enroulée de Zaroury détournée par Bolat (72e) ne suffiront pas à légitimer un autre score que le 0-0.

Un résultat qui n’arrange personne dans la course au top 4. Cinquième et sixième avec 36 points, Gand et Charleroi restent à 3 points d’Anderlecht (4e) qui affrontera Malines (7e, 33 points) dimanche.