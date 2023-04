Pro League : Charleroi émerge à Westerlo, Seraing s’incline face à Gand et file vers la D1B

Sorts divers pour deux des trois clubs wallons engagés ce samedi en Pro League. Charleroi réalise une belle opération du côté de Westerlo en s’imposant dans les ultimes instants de la rencontre (2-3). Seraing concède de son côté un score de forfait. Les pensionnaires du Stade du Pairay pourraient même être relégués dès demain.

Menés assez rapidement sur un but de Fixelles (8e), les visiteurs vont renverser la rencontre avant la mi temps via Bayo et Heymans (35e et 39e). Ensuite, dans une fin de match un peu folle, ils ont bien cru tout perdre. Mais après avoir été rejoints au score via Dierckx (89e), les gars de Felice Mazzu ont trouvé les ressources pour émerger dans le temps additionnel sur un but de Badji (90e + 3). Une victoire qui replace, provisoirement, les Carolos dans le top 8.

Bien plus bas dans le classement, Seraing s’enlise et a un pied et quatre orteils en D1B. Battus par une Gantoise en pleine bourre (0-5), les Sérésiens pourraient déjà être relégués demain en cas de victoire eupenoise face à Anderlecht.