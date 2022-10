Pro League : Charleroi, battu 4-1 par le Cercle Bruges, n’y arrive toujours pas

Charleroi affrontait le Cercle Bruges pour la 14e journée de Pro League. Un match compliqué pour les Zèbres qui sont dans une période de doute après leur 1/9 sur les trois derniers matches. Si Charleroi y a cru, les Carolos vont s’incliner 4-1 et prolonger leur mauvaise série.

C’est un match compliqué pour Charleroi qui est tout d’abord mené 1-0 via Ueda à la 32e minute. Et alors que les Carolos poussent pour revenir, les hommes d’Edward Still héritent d’un penalty à la 41e pour une main de Popovic. Mais Zorgane voit son penalty arrêté par Majecki, le portier polonais. C’est 0-1 à la mi-temps.

La 2e mi-temps recommence avec un beau mouvement de Charleroi, mais Nkuba se loupe sur une occasion cinq étoiles. Cette occasion manquée va avoir une grosse conséquence pour les Carolos qui vont prendre un second but dans ce match via Ueda une nouvelle fois (57e).

A la 65e, un nouveau fait de match intervient. Sur une nouvelle faute de main, de Marcelin cette fois-ci, Charleroi hérite d’un second penalty. Cette fois, Heymans, qui est monté au jeu, fait 2-1 et relance le suspens. Il reste un peu plus de 20 minutes à jouer.

Ce petit sursaut d’orgueil ne va servir à rien, puisque le Cercle va faire à nouveau le break via Francis à la 73e. Un 4e but va venir alourdir le score à la 90e via Kehrer. Charleroi s’incline et engrange une 3e défaite sur les quatre derniers matches. Au classement, Charleroi est 11e. Le Cercle avec cette victoire saute son adversaire du jour et se classe 10e.