Pro League : championnat 2022-2023 ou la saison des surprises…

La saison du club de Bruges incarne à elle seule cette notion de surprise. Le club a pu accrocher le wagon des Champions Play-off in extremis suite à une errance de Gand lors de la dernière journée de la phase classique. Lui qui semblait parti pour régner sur la compétition pendant des années, ce qu’il a fait d’ailleurs durant un bon moment. Qui avait prédit une pareille débâcle ? Surtout au vu du très bon parcours en ligue des Champions en octobre et novembre. Aujourd’hui on parle de vendre le joyau brugeois au plus offrant.