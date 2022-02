Pro League : Bruges s’impose face à Charleroi, grâce à un doublé de Rits

Le deuxième acte débute comme le premier. Charleroi se crée à nouveau des opportunités mais sans véritablement être dangereux devant Simon Mignolet. Et une fois encore, l’efficacité de Mats Rits, va plomber les ardeurs carolos. Olsen centre à ras de terre pour Rits. Le milieu de terrain de 28 ans reprend le ballon et trompe une deuxième fois Kamara. On joue depuis 58 minute.

Tout s’emballe dans le dernier quart, les gardiens se mettent en évidence. Mignolet sort un bel arrêt devant Tchatchoua et dans la foulée Kamara repousse coup sur coup deux grosses tentatives brugeoises.

Dans les dernières minutes, Charleroi y croit encore, et il faut une nouvelle fois un très grand Mignolet pour empêcher Tchatchoua de réduire l’écart. La fin de match est décousue mais le score ne changera plus.

Bruges engrange 3 précieuses unités, qui lui permettent de reprendre sa 3e place à 2 points de l’Antwerp et à 9 longueurs de l’Union.

De son côté le Sporting de Charleroi est à présent 6e à 5 points du Sporting d’Anderlecht, et peut toujours espérer croire au TOP 8 d'ici la fin de la saison.