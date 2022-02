Pro League : Bruges s’impose en patron face à l’Antwerp et revient à 7 points de l’Union

Dans un Jan Breydelstadion plein à craquer, Sargis Adamyan, prêté par Hoffenheim au Club, fait parler sa vitesse et sa technique pour s’offrir le premier tir cadré, stoppé facilement par Jean Butez (7'). Le portier Français se met à nouveau en évidence quelques minutes plus tard en se montrant impérial devant Mats Rits, qui a profité d’un petit cafouillage dans le rectangle anversois pour frapper au but (20').

Alors que les Blauw en Zwart contrôlent la partie sans pour autant avoir trouvé l’ouverture, les visiteurs profitent d’une grosse erreur de Simon Mignolet pour prendre l’avantage à la demi-heure. Après un corner joué à deux, le grand Abdoulaye Seck lobe le gardien belge, visiblement gêné par le soleil, et voit sa tête dégagée à même la ligne par Hans Vanaken. Le ballon rebondit néanmoins sur la tête de Michael Frey qui propulse la balle au fond des filets (0-1, 29').

On n’a pas le temps de souffler que Bruges repart déjà à l’attaque, bien décidé à revenir rapidement au score. Andreas Skov Olsen, sur son flanc droit, centre pour Denis Odoi qui remporte son duel avec Seck et envoie une tête puissante dans le but (1-1, 31'). Butez ne peut rien faire. Soulagement pour Mignolet.

Les Gazelles brugeoises ont clairement pris le dessus sur leurs adversaires et prennent méritoirement l’avantage dans la foulée sur un penalty convertit par l’inévitable Vanaken à la suite d’une faute de main de Birger Verstraete (2-1, 37'). En l’espace de six minutes, la rencontre a complètement basculé.