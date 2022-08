Pro League : Avec une 3e victoire de suite, Carl Hoefkens a trouvé la formule avec le Club Bruges

Carl Hoefkens a-t-il trouvé la bonne formule avec le Club Bruges avec une 3e victoire de suite en championnat ? Le nouveau coach a en tout cas bien débuté son début de saison en Pro League avant les échéances en Ligue des Champions.

Avec un 13/18, mais surtout une troisième victoire de suite, Carl Hoefkens et le Club Bruges enchaîne et commence à monter en puissance en Pro League. Et avec le calendrier qui arrive, les Blauw en Zwart pourraient continuer d’engranger les trois points.

Pourtant, au sortir de la troisième journée de championnat, les questions fusaient autour de la capacité au coach et au Club à prester. Avec 23 joueurs utilisés depuis le début de saison et avec la période de mercato, Carl Hoefkens a eu du mal à trouver son équipe type.

Mais depuis la victoire face à OHL, le coach a aligné pour la troisième fois de suite le même onze de base avec à la clé la victoire. Et d’enchaîner la passe de trois, ce qui n’avait pas été réalisé très tôt la saison passée où il avait fallu attendre la 16e journée pour que Bruges remporte quatre victoires de suite avant de dérouler en PO.