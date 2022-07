Pro League : Avec deux assists, Ferran Jutglà laisse déjà sa carte de visite avec le FC Bruges

Pour sa première officielle sous le maillot de Bruges, Ferran Jutglà a déjà impressionné avec deux assists. Deux offrandes qui ont notamment permis au Club Bruges de s’imposer face à Genk (victoire 3-2) lors de la première journée de Pro League.

Bruges a-t-il encore réussi un joli coup sur le marché des transferts avec l’arrivée de Ferran Jutglà ? Ce dimanche, le joueur transféré du Barça B pour un peu plus de cinq millions d’euros, a déjà montré pourquoi le Club champion en titre est allé le chercher.

Auteur d’un match plein face à Genk, comme d’autres de ses équipiers dont Simon Mignolet avec 8 arrêts, le joueur espagnol a beaucoup couru, un peu moins de 9,5km en 85 minutes de jeu, mais a surtout distillé deux beaux assists (pour Andreas Skov Olsen et Hans Vanaken).

S’il n’a pas réussi à faire trembler les filets, Jutglà a tout de même tenté. Avec cinq tirs, dont un cadré, ce n’est que partie remise pour que son compteur but commence à grimper.

Au-delà des chiffres d’assists et des kilomètres parcourus, Ferran a aussi pesé dans le jeu. Le buteur a touché 45 ballons, effectué 28 passes avec un taux de réussite de 86% et a bien combiné avec Noah Lang (8 ballons adressés).

Et puis, défendre contre Jutglà, c’est une mission qui n’est pas évidente. Malgré son 1,75 mètre, l’Espagnol de 23 ans est un costaud et un joueur plutôt rapide. Il est allé au duel 10 fois pour 6 remportés. Il a gagné 3 fautes et 5 possessions.

Si ce n’est qu’un match et qu’il faudra confirmer, on se réjouit déjà de le revoir sur les pelouses de Pro League, mais aussi de Ligue des Champions où son entente avec les autres joueurs offensifs pourrait faire des merveilles.