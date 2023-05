Pro League : au bout des arrêts de jeu, l’Antwerp arrache la victoire face à Bruges

L’ Antwerp s’est imposé face à Bruges ce dimanche dans les Champions Playoffs de Pro League . Dominateurs en première période, les Brugeois ont ensuite reculé face à la pression du leader anversois. L' Antwerp conserve la tête du championnat avec 45 points devant l' Union et Genk qui s'affrontent ce soir et comptent 41 points.

S’ils ne peuvent mathématiquement plus être champions, les Brugeois ont toujours le pouvoir d’embêter les équipes qui rêvent de ce titre. Une capacité à bouleverser la hiérarchie qui ne va pas tarder à se voir sur le terrain. Dès la 2e minute de jeu, Lang sert parfaitement Mata en seconde zone. Le latéral ne se fait pas prier pour placer les siens aux commandes. Bien en jambes, les visiteurs vont continuer de combiner aux abords de la surface anversoise. Rits se signale par deux fois sans pour autant parvenir à mettre Butez en danger. C’est finalement Vanaken, totalement oublié par la défense adverse, qui va doubler la mise (23e). L’Antwerp va néanmoins réduire l’écart via Janssen quelques minutes plus tard (35e).

Au retour des vestiaires, Lang et consorts reprennent comme ils avaient commencé. Une bonne forme qui va finalement s’estomper sous la pression des Anversois. Janssen se signale deux fois de la tête mais Mignolet est vigilant. En fin de rencontre, Kerk va joliment rétablir la parité. Dans les arrêts de jeu, l’Antwerp va continuer de pousser. La jeune pépite locale, Vermeeren va même offrir le succès aux siens sur l’ultime corner de la rencontre.

Reste maintenant aux Anversois à affronter leurs deux adversaires directs. Plus que jamais, Vermeeren et consorts ont leur sort entre les mains.