Pro League : Arda Turan, ancien joueur de l’Atletico Madrid et du Barça présent lors du match Westerlo – Cercle de Bruges

Sans club et sans contrat, Arda Turan était présent lors du match Westerlo – Cercle de Bruges. Mais pas question de parler de transfert, l’ancien joueur de l’Atletico Madrid et du FC Barcelone était simplement invité par le président du club.

A Westerlo, on a dû croire à un rêve. Présent dans les tribunes lors du match Westerlo – Cercle de Bruges, les supporters ont cru un moment qu’un nouveau joueur allait rejoindre leur club.

Et pas n’importe lequel : Ardan Turan. Le joueur turc est notamment connu pour avoir évolué en Liga à l’Atletico Madrid et au FC Barcelone. Il a d’ailleurs remporté une coupe d’Espagne et l’Europe League avec les Colchoneros et un championnat et deux coupes avec le Barça.

Mais il n’en est rien. Le joueur, sans contrat était présent parce qu’il a été invité par le président du club, Oktay Recan, un homme d’affaires turc. Une occasion de venir voir aussi son ex-équipier en sélection Sinan Bolat, présent dans le but de Westerlo. Pas de chance pour les supporters qui aurait pu admirer le talent du joueur sur les pelouses de Pro League.