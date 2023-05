Pro League : Antwerp - Racing Genk, gros duel en vue (Direct audio et commenté 18H30)

Les Champions play-offs se poursuivent et proposent, dimanche après-midi (18H30), un duel plus qu'intéressant entre l'Antwerp et le Racing Genk, ni plus ni moins que le deuxième et le premier en Pro League avant d'entamer ce week-end de compétition.

>> Suivez Antwerp - Genk en direct audio.

Galvanisée par sa victoire en Coupe de Belgique face au FC Malines puis par son succès inaugural en PO1 à l'Union Saint-Gilloise mercredi soir, la formation anversoise accueillera le KRC avec l'ambition de bondir à la première place provisoire.

Dimanche prochain, le 14 mai, l'Antwerp recevra le FC Bruges à 13H30 tandis que l'Union en fera de même avec Genk à 18H30.