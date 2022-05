Pro League : Anderlecht surclasse l’Antwerp avec un triplé d’Amazu (0-4)

3e journée des Champions Play off, Anderlecht se déplaçait à l’Antwerp dans un match important pour la 3e place. Le suspense n’aura pas duré très longtemps. Les Mauves ont rapidement mené 0-1 avant de totalement dérouler en 2e période et remporter la rencontre 0-4. Amuzu aura marqué trois buts.

Antwerp et Anderlecht savaient que cette 3e journée serait importante dans la lutte pour la 3e place du classement.

Mais c’est du côté Mauve que l’on avait le mieux compris le message. Malgré l’absence de Van Crombrugge et la titularisation de Verbruggen, les hommes de Vincent Kompany rentrent directement dans la rencontre pendant que ceux de Brian Priske sont encore en phase d’échauffement.

Car à la 10e minute de jeu, Dessoleil est coupable d’une mauvaise relance et permettre à Amuzu d’inscrire son premier but de la soirée d’une somptueuse frappe calculée à 112km/h.

Si la suite de cette première mi-temps est compliquée pour les deux équipes. Frey et Bataille tentent de revenir au score, mais c’est 0-1 à la mi-temps.

Il reste 45 minutes pour les locaux pour revenir au score. C’est pourtant tout l’inverse qui se passe.

Anderlecht déroule un festival de buts en quelques minutes. Zirkzee fait tout d’abord 0-2 sur une nouvelle perte de balle de Dessoleil, avant qu’Amuzu n’inscrive deux buts et s’offre un triplé (53 et 55e). Une titularisation bien inspirée de coach Kompany pour Amuzu qui n’avait plus démarré une rencontre depuis le mois de janvier (26 face au Cercle).

Avec ce score, Vince The Prince décide de faire tourner son noyau. Le score ne va plus changer. Anderlecht s’impose 0-4.

L’Antwerp plonge à la 4e place au classement. Une équipe de l’Antwerp qui n’a toujours pas inscrit le moindre but dans ces Champions Play-Offs.