Pro League : Anderlecht s’impose face à Ostende pour la première de Felice Mazzu

Felice Mazzu était attendu pour son premier match officiel avec Anderlecht. Si les Mauves se sont fait peur pendant la rencontre, Anderlecht va marquer un but par mi-temps. C’est tout d’abord Ashimeru sur un assist de Trebel, titulaire au coup d’envoi, qui met Anderlecht devant. Avant que Fabio Silva fasse 2-0. Avec cette victoire, Anderlecht lance de la meilleure des manières son début de saison.

Pour sa première, Felice Mazzu avait choisi d’innover avec notamment le retour d’Adrien Trebel dans le 11 de base.

Avec son habituel trois arrière Mazzu décide de presser directement les Ostendais dans ce début de rencontre. Les Mauves récupèrent le ballon assez haut et se procurent une première occasion à la 5e via Refaelov. Ostende, sous pression, touche peu le cuir.

Si les mauves ont le pied sur le ballon, Ostende est bien replié et les occasions n’arrivent pas. Seul Verschaeren alerte Hubert sur un centre d’Amuzu.

Et alors qu’on se dirige vers un 0-0 à la mi-temps, Trebel distille un caviar à Ashimeru qui fait 1-0. Anderlecht domine cette première période avec 58% de possession de balle.

En seconde période, c’est Ostende et Ndicka qui frappe en premier et qui sonne comme un avertissement pour les Mauves.

Le message est bien passé, Anderlecht recommence à presser et Esposito se procure une occasion à la 65e. Anderlecht tente, mais Anderlecht n’y arrive pas. Raman et Fabio Silva, qui sont montés au jeu, se permettent même de louper un but chacun et manque l’occasion de mettre Anderlecht à l’abri.

Heureusement Fabio Silva se fait pardonner son loupé et va délivrer tout un stade à la 88e. A noter la carte route Katelaris en pendant les arrêts de jeu.

Anderlecht s’impose 2-0 et démarre bien sa saison.