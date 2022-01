Pro League : Anderlecht s’impose à Malines et conforte sa 4e place

Les Mauves, tenus en échec la semaine dernière face au Standard (1-1), ont soif de victoire et veulent continuer leur belle série d’invincibilité. La dernière défaite des hommes de Vincent Kompany date du 7 novembre dernier à l’Antwerp. Malines un peu dans le creux, n’a remporté que deux victoires lors de ses 6 derniers matches.

La première demi-occasion est anderlechtoise à la dixième minute. Raman se retrouve seul face à Thoelen mais il perd son duel contre le portier du Kavé.

Les échanges sont équilibrés, mais les occasions franches sont rares. A la 23e minute, Raman sert un caviar pour Zirkzee à l’entrée du grand rectangle. L’attaquant néerlandais ajuste Thoelen, qui dévie le cuir dans son propre goal, c’est 0-1.

A la 28e, un contact dans le grand rectangle entre Benito Raman et Thibaut Peyre envoie le Bruxellois au tapis. L’arbitre ne bronche pas, pour lui il n’y a pas penalty… Vincent Kompany furieux s’emballe et le coach anderlechtois se voit brandir un carton jaune.

Et c’est à peu près tout ce qu’il faut retenir de cette première période. Les statistiques le confirment, on n’a pas vu grand-chose… On a eu droit à un seul tir cadré lors des 45 premières minutes, à savoir le but de Zirkzee.