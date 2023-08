Pro League : Anderlecht remporte le duel des Sporting face à Charleroi… et s’installe en tête

Anderlecht a battu le Sporting de Charleroi ce dimanche soir dans le cadre de la 5e journée de Pro League (2-1). Avec ce succès, les Mauves s’installent provisoirement à la première place du classement.

L’entame de match est assez calme. Charleroi est la première équipe à s’illustrer via Badji, qui trouve la transversale de la tête à la 18e minute. S’ensuit une phase de domination des Carolos pendant un bon quart d’heure, avec notamment une deuxième opportunité pour Badji.

Ce sont toutefois les Bruxellois qui vont trouver le chemin des filets, un peu contre le cours du jeu. Une remise en touche rapide de Raman, avec les pieds sur la ligne, permet à Anderlecht de créer le danger dans le rectangle carolo. Leoni récupère le ballon et s’en va ouvrir la marque d’une magnifique frappe du pied droit enroulée en pleine lucarne (1-0). Un premier but chez les professionnels pour le joueur de 23 ans qui s’impose petit à petit dans l’effectif bruxellois.

Anderlecht repart à l’offensive dès le début de la seconde période. Servi par Leoni, Amuzu passe à côté du ballon, qui atterrit dans les pieds de Rits. L’ex-Brugeois arme une frappe du plat du pied, sauvée in extremis sur la ligne par Andreou. Les hommes de Mazzu, qui a fait monter Trebel, réagissent avec une succession d’actions dangereuses. Badji, par exemple, s’illustre à plusieurs reprises, avec une deuxième tête sur la transversale anderlechtoise.

A quinze minutes du terme, les efforts carolos sont récompensés sur un coup franc. Mbenza sert Zorgane, qui remet de la tête dans les pieds d’Andreou, qui n’a plus qu’à pousser le ballon dans la cage de Dupé (1-1). La joie des Zèbres est de courte durée car deux minutes plus tard, Amuzu redonne l’avantage aux Mauves. Du flanc droit, Sardella trouve la tête d’Amuzu, qui va chercher le petit filet de Koffi d’une tête croisée (2-1). Le score n’évoluera plus.

Avec cette quatrième victoire consécutive, Anderlecht prend la tête du championnat belge. Trois matches de cette 5e journée ont été reportés pour permettre aux équipes participant aux barrages de Coupes d’Europe de récupérer. Charleroi pointe à la 12e place, avec seulement trois unités.