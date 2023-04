Pro League : Anderlecht poursuit sa course aux play-offs à Eupen, à la lutte pour son maintien (direct audio et commenté 16h)

Anderlecht poursuit sa course vers le top 8 et une participation aux play-offs. Remontés huitièmes suite à deux victoires face à des concurrents directs (Cercle Bruges et OHL), les Mauves reçoivent Eupen et vont devoir confirmer face à des Pandas en quête de maintien.

Pour ce déplacement chez les Germanophones, les Bruxellois seront privés de leur homme providentiel, Islam Slimani, sorti blessé face à l’OHL, et de Yari Verschaeren, gravement blessé au genou.

A quatre journées de la fin, les Mauves ne comptent qu’un petit point d’avance sur Charleroi et le Cercle Bruges. Du côté d’Eupen, seuls trois points séparent les Pandas d’Ostende et de Zulte Waregem, actuellement relégables.

La rencontre est à suivre en direct audio et commenté dès 16h.