Pro League : Anderlecht-Ostende, il ne faut plus calculer (live commenté 16h00)

Anderlecht reçoit Ostende dans le cadre de la 30e journée de Pro League. Et alors qu'il ne reste que cinq journée de championnat, les Mauves ne doivent plus calculer. Car derrière, Gand est en forme et n'a que trois points de retard sur la 4e et dernière place qualificative pour les PO1.

►►► Suivez le match en direct commenté sur Vivacité

Anderlecht va avoir la pression jusqu'au bout. Alors qu'il reste 15 points à distribuer, les Mauves n'ont plus qu'un petit matelas d'avance sur Gand, 5e à trois points des Mauves, dans la course aux PO1.

Pour se rassurer un peu suite au partage la semaine passée face à OHL, Vincent Kompany et ses hommes ont tout intérêt à prendre le dessus sur Ostende.

Alors qu'au match allé, Anderlecht n'avait pu faire mieux qu'un partage 2-2, il faudra cette fois prendre les trois points, car un peu plus tard ce dimanche, Gand reçoit Zulte-Waregem.

Mais Anderlecht aura fort à faire. Kompany est suspendu suite à son carton rouge reçu la semaine passée en fin de rencontre. C'est donc Willem Weijs, le T2, qui officiera comme coach principal.

Mais il faudra aussi revoir une partie de la défense. Murrilo est suspendu. Quand à Debast, il est encore un peu juste pour pouvoir jouer. Mykaylichenko devrait évoluer sur le côté droit.

A Ostende par contre, Yves Vanderhaeghe devrait aligner le même onze qui a partagé face à Saint-Trond.