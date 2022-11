Pro League : Anderlecht ne va pas conserver Robin Veldman comme T1 et lui cherche un successeur

Robin Veldman, qui assure l’intérim à la tête de l’équipe première d’Anderlecht depuis le licenciement de Felice Mazzu le 24 octobre, va rester au club mais en tant qu’entraîneur assistant, a indiqué mardi Wouter Vandenhaute, le président du RSCA, lors de la présentation à la presse du Danois Jesper Fredberg, nouveau CEO Sports du club bruxellois. Ce qui signifie qu’un nouveau T1 arrivera prochainement au Parc Astrid.

"Nous avions dit dès le début que nous évaluerions le travail de Robin après le match contre Genk. C’est ce que nous avons fait hier, avec Robin et Jesper", déclare Wouter Vandenhaute. "C’est clair, Robin veut rester chez nous comme assistant. Il est maintenant T1 ad intérim. Il a l’ambition de devenir entraîneur principal un jour, et nous partageons cette ambition, mais ce ne sera pas dans l’immédiat. Il préfère rester assistant et suivre de plus près l’académie et les Futures (l’équipe espoirs qui évolue en Challenger Pro League, ndlr)".