Anderlecht accueille Genk ce dimanche dans une rencontre décisive pour la quête aux play-off 1. Anderlecht, quatrième, compte cinq points d’avance sur La Gantoise et doit donc s’imposer pour conserver son avantage.

Genk traîne à la huitième place et ne doit plus perdre de temps s’il espère encore valider son ticket pour les PO1. A sept longueurs de leur adversaire du jour, les Limbourgeois ont l’occasion de réduire l’écart et de relancer totalement la course aux play-off.

Les deux équipes sortent de deux victoires et sont donc sur une bonne série. Les Limbourgeois ont marqué le coup en battant le Standard (2-0) et en étrillant Malines (4-1) et s’étaient imposés à l’aller face aux Mauves (1-0).

Les hommes de Vincent Kompany auront donc à cœur de prendre leur revanche et d’écarter presque définitivement les Genkois de la course aux play-off 1.

La rencontre est à suivre en direct audio.

