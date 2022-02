Pro League : Anderlecht – Eupen, les Mauves aux commandes 3-1 (DIRECT)

Anderlecht et Eupen ne se quittent plus. Trois jours après le partage (2-2) en demi-finale aller de la coupe de Belgique, les Bruxellois et les Eupenois se retrouvent en Pro League, cette fois-ci au Parc Astrid.

Anderlecht a souffert à Eupen, mais le Sporting a arraché un partage dans les arrêts de jeu et peut entrevoir une finale de la Coupe.

Les hommes de Vincent Kompany doivent gagner ce dimanche. Ils restent sur deux défaites consécutives en championnat, face au Cercle de Bruges et contre l’Union.

De son côté Eupen aimerait renouer avec la victoire. Les Pandas n’ont plus gagné depuis le 11 décembre en championnat. Une victoire face au Beerschot. Eupen est 14e avec 27 points au compteur.

Les deux équipes se retrouveront encore une fois le 3 mars, au Parc Astrid, pour la demi-finale retour de Coupe de Belgique.