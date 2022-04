Pro League : Anderlecht – Charleroi, les Mauves entreprenants, Zirkzee double la mise, 2-0 (direct commenté)

>> Suivre le match en direct sur Vivacité

Anderlecht n’a plus vraiment le choix, il va devoir compter sur un faux pas de l’Antwerp ou de Gand lors des deux dernières rencontres de Pro League pour espérer se qualifier pour les PO1.

"Il nous reste deux matches, nous allons essayer de prendre le maximum de points et, surtout, de rester concentrés. Il faudra jouer ces deux matches à fond, car tout peut encore être possible et tout pourrait basculer dans les dernières minutes du dernier match", a déclaré Vincent Kompany en conférence de presse.

Si tout est encore possible, la route vers les PO1 commence face à Charleroi ce dimanche. Victorieux 1-3 à l’aller, Anderlecht voudra certainement se souvenir de cette victoire afin de réitérer ce résultat.

Si Vincent Kompany ne pourra pas compter sur Majeed Ashimeru blessé à la cheville, le coach des Mauves pourra titulariser sa paire offensive Zirkzee – Kouamé. Autre bonne nouvelle pour Vincent, il a récupéré tous ses internationaux, dont Amir Murillo, revenu vendredi du Panama et qui pourra donc être aligné.

Du côté de Charleroi, Edward Still et ses hommes tenteront de battre pour la 2e fois de la saison un membre du top 5 et du coup éventuellement enterrer les espoirs des Mauves d’aller en PO1.

Pour cela, Charleroi récupère Morioka, de retour de suspension, mais devra se passer de Jules Van Cleemput, blessé au pied.

Alors, qui des deux Sporting aura le mieux préparer cette 33e journée de championnat ? Réponse sous le coup de 20h30.