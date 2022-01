Pro League : Alexander Blessin quitte Ostende pour entraîner le Genoa

La surprise de ce mercredi soir nous provient d’Ostende ! L’entraîneur des côtiers Alexander Blessin quitte son poste pour rejoindre la Serie A et plus précisément le Genoa, a annoncé le club ostendais sur son site internet.

C’est évidemment une grosse perte pour le KVO. Arrivé la saison dernière en Pro League, le tacticien allemand a rapidement fait ses preuves, terminant à une belle cinquième place avec Ostende et remportant le titre d’entraîneur de l’année dans la foulée. Cette saison est néanmoins plus compliquée pour les Ostendais qui luttent pour le maintien (15e avec 23 points).

"Tout s’est passé si vite. En 24 heures cette affaire a été réglée, il m’est encore difficile de comprendre. Parce que la transition n’était pas encore en ordre, je n’étais pas physiquement capable de dire au revoir aux joueurs même après l’entraînement. Je vais certainement les contacter pour le faire. Les supporters ici aussi me manqueront énormément, ils m’ont toujours soutenu contre vents et marées, même si c’est d’autant plus dommage que nous ayons joué notre meilleure saison sans spectateurs. Gênes est une offre que je ne pouvais pas refuser. C’est un club de tradition en Serie A et on m’y propose un projet à long terme. C’est une grande étape dans ma carrière, mais je serai toujours reconnaissant au KVO pour l’opportunité que j’ai eue ici", a déclaré Blessin dans un communiqué.

En Italie, Alexander Blessin aura pour mission de remplacer l'Ukrainien Andriy Shevchenko et de remettre le Genoa sur le droit chemin. 19e, le club de Gênes compte déjà 6 points de retard sur le premier non relégable et va donc devoir batailler pour se sauver parmi l’élite. L’Allemand aura également l’occasion de coacher un certain Zinho Vanheusden.

C’est l’adjoint Markus Pflanz qui va assurer l’intérim à la tête du club côtier.