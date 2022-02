Pro League, affaire Vanzeir : le procureur demande une sanction de 8 journées dont 2 avec sursis

Dante Vanzeir risque 8 journées de suspension dont 2 avec sursis pour son vilain geste à l’encontre du défenseur du Sporting de Charleroi Valentin Ozornwafor. C’est en tout cas ce qu’a demandé le parquet ce mardi devant le Comité disciplinaire de l’Union belge de football (URBSFA). Il manquerait ainsi les dernières rencontres de la phase classique (NDLR : il reste 6 journées).

Le parquet a souligné l’intention du joueur au moment de mettre le coup ainsi que l’intensité, le point fermé et le fait que le coup ait été porté au visage. Un ensemble d’éléments qui ont, selon le parquet, mis en danger l’intégrité physique d’Ozronwafor.

Le Nigérian s’était en effet écroulé avant de perdre connaissance puis de quitter la pelouse sur une civière. Une circonstance aggravante selon le parquet qui reconnaît tout de même l’absence d’antécédents.

Dans la foulée, l’avocat de l’Union Saint-Gilloise a plaidé pour défendre Vanzeir "considéré comme un joueur sportif et exemplaire par tous". L’avocat a par ailleurs demandé de ne pas faire de Vanzeir un exemple et a souligné l’absence d’antécédents chez le joueur malgré la rudesse dont il est parfois victime sur les pelouses. Il a en outre rappelé qu'Ozornwafor avait pu reprendre l'entraînement normalement ce lundi. La jeunesse et une certaine nervosité due à la pression actuelle sur le joueur et sur le club, ont également été avancés comme arguments.

L’Union Saint-Gilloise attend désormais avec impatience la décision du Comité disciplinaire de l’Union Belge pour savoir combien de temps elle sera privée de Vanzeir.