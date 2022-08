Pro League : à Seraing, la saison risque (encore) d'être très longue

Sur les onze joueurs titulaires face à Molenbeek en mai, lors des deux matches qui ont acté le maintien in extremis des Sérésiens, seuls... quatre sont encore au club ! Le premier "coupable" de cette fuite est le FC Metz, dont Seraing est un club satellite depuis 2014. Les Grenats, relégués en Ligue 2, ont rapatrié six joueurs en France. Certains étaient des indiscutables au Stade du Pairay comme les milieux Albie Jallow et Youssef Maziz, et l'attaquant Georges Mikautadze.

D'autres joueurs importants lors du précédent exercice ont quitté la périphérie liégeoise. Les défenseurs centraux Wagane Faye et Mickaël Dyrestam sont partis libres voir si l'herbe était plus verte à la RAAL (D1 Amateurs) et au Al-Aldalah FC (Arabie Saoudite). Yahia Nadrani (défenseur central) et Ibrahima Cissé, eux aussi libres de tout contrat, sont toujours à la recherche d'un nouveau club. Le défenseur Kouadio Dabila est lui parti au Paris FC après un prêt de six mois en provenance de Lille.

Plus inquiétant encore, les 17 joueurs partis du club (!) n'ont absolument pas renfloué les déjà bien vides caisses sérésiennes. Partis libres après la fin de leur contrat ou de leur prêt, ils n'ont pas rapporté le moindre centime à Seraing.