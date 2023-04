Pro League : 20 premières bonnes minutes suffisent au Standard pour s’imposer à Ostende

Face à une équipe d’Ostende en quête d’unités dans la course au maintien, les gars de Ronny Deila savent que l’entame du match serait importante. Après seulement cinq minutes, Balikwisha se signale déjà sur une frappe trop croisée. À peine plus tard c’est au tour de Donnum de servir Ohio. La trajectoire montante du ballon va étonnamment surprendre Hubert et surtout Barac qui dévie le ballon dans ses propres filets (8e). La brèche est ouverte et les Liégeois vont s’y engouffrer. Ohio s’en va doubler la mise (11e). Quelques instants plus tard, Fossey surgit parfaitement au second poteau sur corner (19e). On voit mal ce qui pourrait arriver à ces visiteurs-là. Et pourtant. Cimirot et consorts vont reculer jusqu’à laisser Ostende conserver l’espoir via Arase (40e).