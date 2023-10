Pro League : 118 rencontres plus tard, l’OHL et Marc Brys se séparent

Oud Heverlee Louvain a annoncé se séparer de son entraîneur Marc Brys qui paie les mauvais résultats du début de saison.

Marc Brys, 61 ans, était arrivé à OHL en juin 2020 et aura dirigé 118 rencontres assurant une certaine stabilité au club louvaniste, reconnaît la formation de Pro League. "Mais les résultats et les prestations de cette saison sont en dessous des attentes" a justifié le club de son communiqué.

OH Louvain cherche son successeur et a confié à son staff actuel, avec le soutien de l’entraîneur des espoirs (U23), Eddy Vanhemel, le soin d’assurer l’intérim. OHL est dans la zone rouge au classement après 10 journées, 14e sur 16 avec 9 unités et seulement deux victoires au compteur.