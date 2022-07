Prizemoney sur le Tour de France 2022 : Jumbo-Visma domine après la 1ère semaine, Van Aert Mr. Jackpot, Astana récolte… 600€

Pour en revenir au Tour de France, on remarquera que Jumbo-Visma a récolté plus du double de l’argent accumulé par l’équipe UAE du maillot jaune Tadej Pogacar (37.210 €) ou par l’équipe Quick-Step (30.520 €). Fort critiquée pour son attitude attentiste en course, l’équipe Ineos est 4e avec 23.780 €.

En fond de liste, on retrouve l’équipe Astana qui n’a récolté que… 600€ après une semaine de course passée dans l’anonymat. Devant les Kazakhs, B&B Hotels, DSM et Lotto Soudal traînent également la patte.