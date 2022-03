Prix Versele : En 2003, "C’est moi le plus fort" de Mario Ramos

C’est la semaine du livre et on remonte le temps avec une archive de la Sonuma et plus précisément en 2003 avec Mario Ramos qui a remporté le prix Prix Versele lancé par la ligue des familles pour récompenser la littérature destinée à la jeunesse. C’est un prix décerné par des enfants de 3 à 7 ans qui est d’ailleurs très valorisant.

Nous sommes à quelques jours de la St Nicolas, Mario Ramos auteur de plusieurs livres pour enfants est l’invité sur le plateau du JT pour s’expliquer sur l'organisation du Prix Versele. Son livre C’est moi le plus fort est l’histoire d'un loup qui va faire une petite promenade digestive dans la forêt. Il rencontre un crapaud qui lui raconte que le plus fort c'est sa maman.

Un très joli message sur la réflexion sur le pouvoir, et l’esprit de compétition qu’il y a dans notre société. Un très joli clin d’œil pour les parents.

Regardez plutôt !