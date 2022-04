Prix Première Victor du livre jeunesse : de l’aviation et de la piraterie au menu des deux premiers romans

Le Prix Première Victor a été créé en mémoire de Victor Van de Woestyne, disparu trop tôt. Victor était un passionné de lecture, et c’est en son honneur que chaque année le prix est remis à un roman jeunesse, sélectionné parmi 5 candidats.

Parmi les 5 concurrents, il y en a pour tous les goûts. On diversifie les genres et les difficultés de lecture. C’est toujours la Belgique qui est mise à l’honneur, avec des auteurs et autrices, maisons d'édition ou traducteurs et traductrices belges.

Déborah Danblon nous présente les deux premiers romans de la sélection.