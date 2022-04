Prix Première Victor du livre jeunesse : dans l’intimité de Beethoven

On connaît, comme tout le monde, les airs de Ludwig von Beethoven. Mais connaissez-vous sa vie ? Grâce à ce roman, on découvre comment le prodige s’est construit. On fait la connaissance des personnes qui ont aidé à tracer sa destinée. On subit son mauvais caractère mais on souffre également avec lui des difficultés sur son chemin. C’est le portrait sans fard et fascinant d’un homme qui a marqué le monde de son œuvre.