Prix Première : "Les Enfants endormis", une histoire familiale bouleversante dans le cadre tourmenté des premières années sida

Tout d'abord, est-ce que ça a une importance de gagner un prix en Belgique pour de la littérature francophone française?

"Oui, ça a une importance particulière parce que j'avais envie que ce livre rencontre le public le plus large et qu'il y a une grande partie autobiographique, mais que la partie autobiographique, en l'occurrence celle de ma famille, n'est là qu'à titre d'archétype. Et j'ai voulu raconter ce qui s'était joué dans une famille de la campagne française, parce que j'étais convaincu que ce qui s'était joué au sein de cette famille, s'était joué dans de nombreuses familles et bien au-delà des frontières françaises et particulièrement en Belgique.

Il est question de quelques médecins belges, de manière très anecdotique dans le roman, mais tout de même, je sais que c'est une histoire collective et c'est très important pour moi que ce livre, justement, sorte des frontières françaises. Et c'est pour ça que l'honneur qui nous est fait aujourd'hui me touche tout particulièrement."

C'est un prix décerné par des lecteurs. Est-ce que ça, ça a une importance ?

"Oui, nécessairement, parce que j'ai l'impression que dans le prix de lecteurs, il y a toujours quelque chose qui est particulier, c'est qu'il y a plus d'enjeux autres que celui de la lecture et que finalement le lecteur n'a pas d'a priori sur la taille d'une maison d'édition, sur le nom d'un écrivain, d'un primo, etc.

Je pense que c'est très important qu'il y ait toujours des lecteurs, au moins en partie, dans les jurys des prix, parce que c'est vraiment le lecteur qui va faire la lecture presque la plus objective si j'ose dire, dénuée de tous enjeux économiques, éditoriaux, etc. Donc c'est aussi un livre qui parle de ce qu'on appelle de manière sans doute insuffisante les gens ordinaires. Et c'est pour ça que pour moi, il était important que ce livre soit lu par des gens entre guillemets ordinaires, c'est-à-dire des lecteurs lambda."

C'est aussi l'histoire de gens ordinaires. Les années sida que vous réactivez. Il y a un décor, une histoire familiale, mais ce sont aussi les gens ordinaires, de la France périphérique, touchée par le sida. Et c'est l'histoire de votre oncle, Désiré, qui est mort du sida...

"Oui, absolument. Mon oncle était un jeune homme d'un petit village de l'arrière-pays niçois qui s'est beaucoup ennuyé comme beaucoup de gens des campagnes. Et un jour, il a voulu partir faire de nouvelles expériences, en l'occurrence à Amsterdam, où il a découvert une drogue. Et quelques années après, cette drogue s'est avérée être le vecteur d'un virus que personne ne connaissait et qu'on prêtait d'ailleurs plutôt aux homosexuels. Et c'est vrai que l'un des projets de ce livre, c'était de raconter le VIH sida de ceux qui n'avaient pas pu le raconter eux-mêmes, en dehors des métropoles, en dehors des milieux intellectuels, etc. Il me semblait qu'il y avait un angle mort à cet endroit-là et c'est vrai qu'il y a eu une grande production artistique autour du VIH sida, mais peut-être assez peu, voire pas du tout de ce point de vue-là. Donc c'est vrai que c'était l'un des objectifs de ce livre."

Parce qu'on connaît les livres importants, il y a eu Hervé Guibert et il y a eu Les Nuits Fauves, et cetera. Vous, ce n'est pas du tout l'objet, c'est-à-dire que vous êtes témoin d'une histoire familiale, mais a posteriori. Et puis c'est aussi un grand secret parce qu'on ne racontait pas l'histoire de Désiré.

"Ce qui m'intéressait, c'était de dire en quoi la spécificité géographique du territoire dans lequel l'histoire se déroule va changer les choses. Et évidemment c'était compliqué de dire sa séropositivité dans les milieux urbains. Mais dans un village où tout le monde se connaît, le fait d'avoir un fils toxicomane c'est d'abord être une mère qui n'a pas bien élevé ses enfants. Pour ma grand-mère avant tout. Et c'est pour ça qu'elle ne sera pas en mesure de prendre en charge tout de suite, en tout cas, sa toxicomanie. C'est toute cette spécificité géographique qui m'intéressait. Et ce n'est pas tant un livre sur le sida qu'un livre sur comment le sida vient percuter des vies dans un milieu, en l'occurrence dans un milieu provincial, chez des commerçants."