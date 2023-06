Prix Première du Roman Graphique 2023 : voici les 10 romans sélectionnés

"Je crois qu'ils appellent ça un pizzly. C'est un mélange entre un ours polaire et un grizzly. Là-haut ça fond alors les ours polaires descendent et ils rencontrent nos ours. Si moi je n'ai pas changé, ce qu'il se passe là dehors ce n'est plus ce que tu as connu".

Sur fond d'Anthropocène et d'humanité aliénée par ses GPS, Jérémie Moreau fait voyager ses personnages de Paris en Alaska, du ciel de la modernité à la Terre des non-humains, à la recherche de l'homme de demain.

Sillonnant Paris jour et nuit au volant de sa BMW à crédit, Nathan enchaîne les courses Uber pour subvenir aux besoins de ses frères et sœurs. Faisant littéralement corps avec son GPS, Nathan plonge dans un vide assourdissant quand son portable tombe en panne. Suite à un accident, Annie, sa dernière cliente, lui propose de partir vivre en forêt avec Zoé et Etienne au fin fond de l'Alaska.

