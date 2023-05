Prix Première 2024 : devenez membre du Jury !

Le jury, présidé par Laurent Dehossay, sera composé de 10 auditrices et auditeurs choisis par la RTBF, parmi celles et ceux qui auront adressé leur candidature et lettre de motivation à LA PREMIÈRE.

Les candidats jurés doivent avoir minimum 18 ans. Ils ne seront employés ni par la RTBF, ni par une maison d’édition, et n’auront pas publié de premier roman susceptible d’être soumis au jury; ils sont priés d’envoyer un CV mentionnant leur date de naissance, leur situation de famille, leur profession et leur adresse exacte, et leur lettre de motivation avant le 6 novembre 2023, le cachet de la poste faisant foi. Seules les personnes retenues pour faire partie du jury seront prévenues par téléphone. Deux suppléants seront également désignés par La RTBF pour pallier une éventuelle défection de juré.

Les candidatures sont attendues par courrier postal à l’adresse suivante, avant le 6 novembre 2023, le cachet de la poste faisant foi :

RTBF – La Première

Prix Première

Eve Jans

Boîte 710

Boulevard A. Reyers 52

1044 Bruxelles

Ou par mail à l'adresse : prixpremiere@rtbf.be

Documents à fournir:

- Curriculum Vitae

- Lettre motivant votre candidature et décrivant vos goûts littéraires

Les membres du jury et les suppléants recevront 10 romans sélectionnés par un comité constitué par la RTBF, composé de critiques littéraires de la presse, de libraires, de journalistes et d'animateurs de La Première. Les livres seront remis lors des réunions ou envoyés par courrier recommandé par la RTBF à l'adresse indiquée par les candidats.

Le jury se réunira selon un agenda convenu par La Première, à savoir 3 réunions le samedi à la RTBF à Bruxelles (2 réunions le samedi matin + la délibération le samedi toute la journée, les dates sont à définir). La proclamation aura lieu lors de la Foire du Livre de Bruxelles; la proclamation du résultat sera faite au cours d'une émission spéciale en présence de tous les jurés et du/de la lauréat(e). La RTBF prend en charge les frais de voyage, calculés selon le tarif forfaitaire appliqué par la SNCB.

Le jury délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas d'égalité des voix.

Il n'y a pas de classement ex-æquo pour la désignation du Prix Première. Un nouveau jury sera reconstitué chaque année. Une participation au jury ne sera donc pas automatiquement reconduite la saison suivante.

Les membres du jury s’engagent à lire les livres sélectionnés et à participer aux 3 réunions et à la proclamation du prix (le jeudi à la Foire du Livre de Bruxelles, date à confirmer).

La RTBF garde les droits de diffusion sur les éventuels enregistrements radiophoniques réalisés avec le concours des membres du jury dans le cadre du Prix Première 2024.

Toute personne prenant part au Prix Première renonce à tout recours sur les conditions de son organisation et de son déroulement, à tout recours contre les décisions du comité de sélection des livres ou du jury.

La responsabilité de la RTBF ne saurait être engagée à l'occasion des déplacements des jurés.

La seule participation à l'opération du Prix Première implique l'acceptation pleine et entière de ce règlement.